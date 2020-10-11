У Києві чоловіка забили на смерть біля метро



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У Києві хлопець побив чоловіка біля метро, після чого той помер

Загиблий запитав, чи працює підземка

У Києві біля станції метро «Мінська» чоловіка забили на смерть. Людина ще деякий час перебувала у свідомості, але померла через десять хвилин, так і не дочекавшись приїзду «швидкої» допомоги.

Як повідомляє столичний Telegram-канал, 25-річний хлопець «в наколках» спровокував бійку з 50-річним чоловіком після простого питання, чи працює підземка.

«Біля станції метро «Мінська» хлопець забив чоловіка до смерті. Попередньо, загиблий просто запитав, чи працює метро», – йдеться в повідомленні.

Очевидці кажуть, що після бійки хлопець забрав пляшку пива і пішов гуляти далі. Але поліції вдалося його затримати.

Також свідки події кажуть, що нібито нападник пропонував поліції гроші.

Нагадаємо, столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у київській підземці. Трагедія сталася 28 вересня між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич». За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, 20 серпня до чергової частини столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Кочури вони госпіталізували чоловіка без свідомості з множинними травмами голови, який у лікарні помер.