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    У Києві дівчина хотіла вкоротити собі віку після сварки з хлопцем

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    Дівчина вистрибнула із вікна п&rsquo;ятого поверху - У Києві дівчина хотіла вкоротити собі віку після сварки з хлопцем
    Дівчина вистрибнула із вікна п’ятого поверху
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Поліцейські встановлюють обставини падіння неповнолітньої дівчини із квартири багатоповерхівки

    У понеділок, 1 лютого, ввечері сталося падіння дівчини із вікна багатоповерхівки на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про це надійшло до поліції Києва.

    На місце події прибули слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські та карета швидкої допомоги, інформує пресслужба столичної поліції.

    Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п’ятого поверху.

    Встановлено, що потерпіла - уродженка міста Ковель 2004 року народження. Наразі її госпіталізовано до медичного закладу.

    Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

    На місці правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту.

    Як повідомлялося, у Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду.

    26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Національна поліція України Київ самогубство
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