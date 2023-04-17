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У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад
Оновлений розклад з'явиться у боті та на станціях завтра
фото ілюстративне

Найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29

Завтра, 18 квітня, у столичі розпочне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години. Про це повідомляє Kyiv City Express у Telegram.

«Окей, ми дослухалися щодо додаткового пізнього рейсу і проведемо експеримент. З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин – 7349 та 7449. Щоденно», – йдеться в повідомленні.

У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад фото 1
У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад фото 2

Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець – о 22:35 із прибуттям о 23:20.

Оновлений розклад з'явиться у боті та на станціях завтра, щоб нікого не заплутати сьогодні.

У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад фото 3
У Києві курсуватиме пізній рейс міської електрички: розклад фото 4

«Закликаємо до свідомої оплати проїзду через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах - ми чесно працюємо для киян і віримо у взаємний характер чесності», – додали в Kyiv City Express.

До слова, компанія «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості після відправлення потяга. Відтепер можна буде повернути не 10% від вартості, а майже повну суму, крім вартості плацкарту.

Теги: громадський транспорт Київ

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