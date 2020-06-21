На Дніпропетровщині у ДТП загинули 3 особи, ще 4 постраждали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі проводяться слідчі дії стосовно встановлення обставин трагічної ДТП Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Тіла загиблих були заблоковані в понівеченому автомобілі

У суботу вночі в Дніпропетровській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю восьми осіб, серед яких діти. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, інформацію про аварію на 429 км автошляху Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя рятувальники отримали о 22:08.

Як з’ясувалося, з вантажівкою «DAF», що розверталася, на великій швидкості зіткнувся легковий автомобіль «Nissan Maxima» з 7 особами в салоні, серед яких було три дитини. У вантажному автомобілі знаходився 1 водій.

У результаті зіткнення загинули два чоловіки та одна дитина. Ще четверо (дві жінки та два хлопчика) постраждали. Тіла двох чоловіків довелося деблокувати з понівеченого автомобіля.

Зазначається, що постраждалих з політравмами госпіталізували у важкому стані до Обласної дитячої клінічної лікарні та Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Наразі проводяться слідчі дії стосовно встановлення обставин трагічної ДТП.

Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. В результаті ДТП загниув водій «Таврії».

Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

Читайте також: