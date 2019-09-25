У Києві ліквідовано канал незаконного переправлення громадян Сирії до ЄС



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Фото: kyiv.gp.gov.ua

Плата за вказані послуги становила близько $3 тис. з одного

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими ГУНП у місті Києва та за оперативного супроводу ДЗНД СБ України викрито канал транзиту вихідців із країн Близького Сходу через державний кордон України до держав Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що група з трьох громадян України надавала послуги транспортного перевезення по території України до митного кордону з ЄС нелегалів, а також забезпечували їх підробленими документами громадян однієї з країн Європейського союзу. Плата за вказані послуги становила близько $3 тис. з одного.

Так, двох виконавців нелегальних перевезень було затримано під час отримання ними від чотирьох громадян Сирії частини оплати за вказані послуги.

Організатора перевезень було затримано у Львові.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливого мотиву).

Також за фактом підроблення офіційних документів розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів).

Наразі подано клопотання, щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Слідчі дії тривають.