На Одещині правоохоронці викрили нелегальних мігрантів, які виготовляли «брендовий одяг»



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Заходи проводили працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з представниками слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ на території Овідіопольського району було виявлене підприємство з пошиття одягу з логотипом відомого бренду.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Його роботу забезпечували десятеро громадян однієї з країн Азії, які не мали жодних документів, що засвідчували б законність їхнього перебування на території України. Під час санкціонованого обшуку вилучено речові докази протиправної діяльності: емблеми у вигляді торгівельного знаку фірми та готова продукція.

За цим фактом на вісьмох іноземців було складено протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно ще двох громадян за невиконання судового рішення щодо примусового видворення вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Згодом усі порушники будуть повернуті до країни походження.





Тривають невідкладні слідчі дії по встановленню повного кола осіб, які причетні до організації роботи цеху.