Як жителям Київщини записатися в чергу на вакцинацію (інструкція)
На Київщині вже вакциновано понад 52,5 тис. осіб
Мешканці Київщини мають можливість записатись в чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Зробити це можна через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я або ж мобільний додаток і портал «Дія». Про це нагадав очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
«Для нас насамперед важливо вакцинувати тих людей, які знаходяться в зоні ризику. Зокрема в пріоритеті залишаються медики та люди похилого віку. У них ризик інфікуватись на Covid-19 – найвищий. Якщо ви особисто чи ваші близькі входять до цільових груп, телефонуйте до контакт-центру МОЗу або записуйтесь на щеплення через «Дію», – сказав Володін.
Також він навів детальний перелік усіх тих, кого наразі вакцинують першочергово:
- медиків і працівників закладів охорони здоров’я;
- мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
- учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;
- соціальних працівників;
- священнослужителів;
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- освітян, які залучені до проведення ЗНО;
- співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників;
- людей віком від 65 років (пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок тощо).
«Якщо ж ви не входите до жодної з перерахованих категорій, ви все одно маєте можливість записатись до черги на щеплення проти Covid-19 та чекати на повідомлення про початок вакцинації вашої групи», – уточнив Володін.
Як записатись в чергу – в інфографіці
Як повідомлялося, станом на 12 травня в пунктах щеплень у Києві та столичній області використали всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти Covid-19, призначену для імунізації першою дозою.
Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, у Києві проведено 95923 щепленя, у Київській області – 52508.
12 травня у Києві зроблено 1610 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 869 вакцинацій.