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    Як жителям Київщини записатися в чергу на вакцинацію (інструкція)

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    Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з 24 лютого - Як жителям Київщини записатися в чергу на вакцинацію (інструкція)
    Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з 24 лютого
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині вже вакциновано понад 52,5 тис. осіб

    Мешканці Київщини мають можливість записатись в чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Зробити це можна через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я або ж мобільний додаток і портал «Дія». Про це нагадав очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «Для нас насамперед важливо вакцинувати тих людей, які знаходяться в зоні ризику. Зокрема в пріоритеті залишаються медики та люди похилого віку. У них ризик інфікуватись на Covid-19 – найвищий. Якщо ви особисто чи ваші близькі входять до цільових груп, телефонуйте до контакт-центру МОЗу або записуйтесь на щеплення через «Дію», – сказав Володін.

    Також він навів детальний перелік усіх тих, кого наразі вакцинують першочергово:

    • медиків і працівників закладів охорони здоров’я;
    • мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
    • учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;
    • соціальних працівників;
    • священнослужителів;
    • олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
    • освітян, які залучені до проведення ЗНО;
    • співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників;
    • людей віком від 65 років (пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок тощо).

    «Якщо ж ви не входите до жодної з перерахованих категорій, ви все одно маєте можливість записатись до черги на щеплення проти Covid-19 та чекати на повідомлення про початок вакцинації вашої групи», – уточнив Володін.

    Як записатись в чергу – в інфографіці

    Як повідомлялося, станом на 12 травня в пунктах щеплень у Києві та столичній області використали всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти Covid-19, призначену для імунізації першою дозою.

    Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, у Києві проведено 95923 щепленя, у Київській області – 52508.

    12 травня у Києві зроблено 1610 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 869 вакцинацій.

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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