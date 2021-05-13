Як жителям Київщини записатися в чергу на вакцинацію (інструкція)

Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з 24 лютого

На Київщині вже вакциновано понад 52,5 тис. осіб

Мешканці Київщини мають можливість записатись в чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Зробити це можна через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я або ж мобільний додаток і портал «Дія». Про це нагадав очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Для нас насамперед важливо вакцинувати тих людей, які знаходяться в зоні ризику. Зокрема в пріоритеті залишаються медики та люди похилого віку. У них ризик інфікуватись на Covid-19 – найвищий. Якщо ви особисто чи ваші близькі входять до цільових груп, телефонуйте до контакт-центру МОЗу або записуйтесь на щеплення через «Дію», – сказав Володін.

Також він навів детальний перелік усіх тих, кого наразі вакцинують першочергово:

медиків і працівників закладів охорони здоров’я;

мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;

учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;

соціальних працівників;

священнослужителів;

олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

освітян, які залучені до проведення ЗНО;

співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників;

людей віком від 65 років (пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок тощо).

«Якщо ж ви не входите до жодної з перерахованих категорій, ви все одно маєте можливість записатись до черги на щеплення проти Covid-19 та чекати на повідомлення про початок вакцинації вашої групи», – уточнив Володін.

Як записатись в чергу – в інфографіці

Як повідомлялося, станом на 12 травня в пунктах щеплень у Києві та столичній області використали всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти Covid-19, призначену для імунізації першою дозою.

Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, у Києві проведено 95923 щепленя, у Київській області – 52508.

12 травня у Києві зроблено 1610 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 869 вакцинацій.

Читайте також: