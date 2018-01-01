У Києві минулого тижня відправили до лікарень 288 хворих на грип

Зараз медзаклади вирішують питання про введення обмежувальних заходів

У Києві за минулий тиждень було госпіталізовано 288 хворих на грип, з них 180 дітей. Про це повідомив директор київського міського лабораторного центру Сергій Чумак. «За шостий тиждень ми зареєстрували 25 тис. 831 випадок, що на 15,5% більше, ніж за минулий тиждень. Це очікувана ситуація, характерна для даного періоду року. Ми на



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Зараз медзаклади вирішують питання про введення обмежувальних заходів

У Києві за минулий тиждень було госпіталізовано 288 хворих на грип, з них 180 дітей. Про це повідомив директор київського міського лабораторного центру Сергій Чумак.

«За шостий тиждень ми зареєстрували 25 тис. 831 випадок, що на 15,5% більше, ніж за минулий тиждень. Це очікувана ситуація, характерна для даного періоду року. Ми на сьогодні не досягли епідпорогу на 18%. У структурі захворюваності діти складають 71% від загальної кількості хворих. До медзакладів за минулий тиждень 288 людей госпіталізували, з них 180 дітей», - сказав він.

Сергій Чумак підкреслив, що сьогодні епідемії грипу немає, але установами вирішується питання про введення обмежувальних заходів.

Нагадаємо, у Києві станом на понеділок, 12 лютого, на карантин закрито 119 шкіл.

Станом на 8 лютого у Києві було призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.





Джерело: 112 Україна