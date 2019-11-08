У Києві молодик забив до смерті рідну сестру (фото, відео)



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Вбивство сталося у квартирі в Оболонському районі Фото: Нацполіція

Оперативники затримали раніше судимого брата загиблої

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від киянки, що вона виявила свою сусідку мертвою. Прибувши на вказану адресу, правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлої. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. На тілі загиблої експерти виявили численні забої та крововиливи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітники карного розшуку з’ясували, що напередодні потерпілу бачили з її братом. За свідченнями сусідів, родичі регулярно вживали спиртні напої і між ними часто виникали конфлікти. Поліцейські встановили, що підозрюваний у розпал чергової сварки побив сестру, а коли зрозумів, що вона померла, намагався приховати сліди злочину. Чоловік сховав забруднені одяг та постіль на сходовій клітині поверхом вище.

Правоохоронці розшукали зловмисника – 36-річного раніше судимого рідного брата загиблої. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік у скоєному зізнався.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обирається міра запобіжного заходу.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.