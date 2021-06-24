На Арсенальній площі в Києві хочуть звести «сухий» фонтан

Арсенальну площу планують перетворити на сучасну зону відпочинку

На Арсенальній площі в Києві планують створити сучасну зону відпочинку з зеленими насадженнями та «сухим» фонтаном. Таке рішення було ухвалено 24 червня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 80 депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, для благоустрою території необхідно передати до комунальної власності територіальної громади міста Києва нерухоме майно та закріпити за комунальним підприємством «Київський метрополітен».

«У центрі Печерська знаходиться одна із найстаріших площ Києва – Арсенальна. Прийняте рішення передбачає проведення реставраційних робіт з метою створення сучасної зони відпочинку. При розробці проєкту благоустрою площі одним із головних завдань є створення безбар’єрного простору. Концепція також включає озеленення території перед входом у будівлю метро «Арсенальна», оновлення вуличного освітлення та підсвічування елементів благоустрою. Окрім того, на площі висадять кілька десятків дубів, беріз і кущів. Наступним етапом реставрації Арсенальної площі стане зведення так званого «сухого» фонтану за павільйоном метро», – зазначив Бондаренко.

Раніше повідомлялося, що площу перед станцією метро «Арсенальна» в Києві реконструювали. Інвестиції у I чергу реновації площі склали 22 млн грн. Бюджетні кошти на цей проєкт не були витрачені.

Під час ремонтних робіт бруківку замінили на 4 тис. квадратних метрів якісного німецького клинкеру, на площі з’явилось 270 погонних метрів зручних лав для відпочинку та зовнішнє енергозберігаюче освітлення.

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