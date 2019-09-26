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    У Києві на Дніпровському узвозі сталося ДТП, рух заблоковано

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    У Києві на Дніпровському узвозі сталося ДТП, рух заблоковано
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори, люди не можуть дістатися додому після роботи

    У Києві на Дніпровському узвозі після 18 години сталося ДТП.

    Як передає кореспондент «Главкома», рух заблоковано.

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори.

    Люди не можуть дістатися додому після роботи.

    Як повідомлялось, сьогодні, 26 вересня, у центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт.

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