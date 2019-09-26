У Києві на Дніпровському узвозі сталося ДТП, рух заблоковано



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори, люди не можуть дістатися додому після роботи

У Києві на Дніпровському узвозі після 18 години сталося ДТП.

Як передає кореспондент «Главкома», рух заблоковано.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори.

Люди не можуть дістатися додому після роботи.

Як повідомлялось, сьогодні, 26 вересня, у центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт.