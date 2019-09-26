У Києві на Дніпровському узвозі сталося ДТП, рух заблоковано
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори, люди не можуть дістатися додому після роботи
У Києві на Дніпровському узвозі після 18 години сталося ДТП.
Як передає кореспондент «Главкома», рух заблоковано.
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
На Дніпровському узвозі утворилися величезні затори.
Люди не можуть дістатися додому після роботи.
Як повідомлялось, сьогодні, 26 вересня, у центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт.