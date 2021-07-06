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    У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)

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    Бійці за допомогою бензопили розрізали та розібрали стовбур - У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)
    Бійці за допомогою бензопили розрізали та розібрали стовбур
    Фото: ДСНС

    Проїжджу частину звільнили рятувальники

    У вівторок, 6 липня, у Києві на проїжджу частину дороги впало дерево. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 14:40.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. При цьому надзвичайними не вказують, де саме сталося падіння дерева.

    Бійці за допомогою бензопили розрізали та розібрали стовбур, звільнивши дорогу. Таким чином рух на проїжджої частини було відновлено.

    Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

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    У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)
    У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)
    У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)

    Нагадаємо, 4 липня на вул. Обухівській, 139 у Святошинському районі столиці під час негоди на припаркований автомобіль впало дерево.

    Теги: Київ ДСНС дороги рятувальники
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    У Києві на дорогу впало дерево, заблокувавши рух (фото)