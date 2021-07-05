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    У Києві вітер повалив дерево на автомобіль

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    Дерево впало на припаркований у дворі автомобіль - У Києві вітер повалив дерево на автомобіль
    Дерево впало на припаркований у дворі автомобіль
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Столичні рятувальники звільнили автомобіль від заваленого дерева

    У неділю, 4 липня, на вул. Обухівській, 139 у Святошинському районі столиці на припаркований автомобіль впало дерево. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці події рятувальники 29 Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що дерево впало у дворі 9-поверхового житлового будинку на припаркований автомобіль Seat Leon.

    Рятувальники за допомогою бензопили розрізали та розібрали дерево, звільнивши авто.

    Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, увечері 4 липня в Києві та передмісті пройшла потужна злива, що затопила вулиці. Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському. Автомобілі в цих містах буквально плавали, їхні колеса повністю знаходилися у воді.

    Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП станом на ранок 5 липня було знеструмлено 20 населених пунктів Київської області.

    За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

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    Теги: Київ ДСНС автомобіль рятувальники негода
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    У Києві вітер повалив дерево на автомобіль