У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогонь охопив моторний відсік автомобіля Фото: Інформатор

Займання сталося під капотом мікроавтобуса

У ніч на понеділок, 15 липня, на вулиці Шумського, 4а у Дніпровському районі Києва сталася пожежа: у дворі житлового будинку горів автомобіль Opel Vivaro.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 2:25. Про це повідомляє Інформатор.

Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь охопив моторний відсік автомобіля та вже почав поширюватися на салон. Завдяки злагодженим діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати і вже о 02:41 повністю ліквідувати.

У момент початку пожежі автомобіль був припаркований. Попередньо, займання почалося під капотом мікроавтобуса.

Обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

Нагадаємо, 14 липня пізно ввечері на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот.