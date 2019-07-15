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    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)

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    Вогонь охопив моторний відсік автомобіля&nbsp; - У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    Вогонь охопив моторний відсік автомобіля 
    Фото: Інформатор

    Займання сталося під капотом мікроавтобуса

    У ніч на понеділок, 15 липня, на вулиці Шумського, 4а у Дніпровському районі Києва сталася пожежа: у дворі житлового будинку горів автомобіль Opel Vivaro.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 2:25. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь охопив моторний відсік автомобіля та вже почав поширюватися на салон. Завдяки злагодженим діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати і вже о 02:41 повністю ліквідувати.

    У момент початку пожежі автомобіль був припаркований. Попередньо, займання почалося під капотом мікроавтобуса.

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    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    У дворі будинку на Березняках горів мікроавтобус (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

    Нагадаємо, 14 липня пізно ввечері на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот. 

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