У Сумах зафіксовано опади невизначеного характеру: коментар місцевої влади

Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було

Жителі Сум повідомляли про дивні опади в повітрі і погане самопочуття

У Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі. Про це повідомляє очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

«Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру», – йдеться у повідомленні.

Водночас Дрозденко заявив, що ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

Також, всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію.

Нагадаємо, що у Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.