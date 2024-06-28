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У Сумах зафіксовано опади невизначеного характеру: коментар місцевої влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Сумах зафіксовано опади невизначеного характеру: коментар місцевої влади
Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було
фото: wikipedia

Жителі Сум повідомляли про дивні опади в повітрі і погане самопочуття

У Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі. Про це повідомляє очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

«Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру», – йдеться у повідомленні.

Водночас Дрозденко заявив, що ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

Також, всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію.

Нагадаємо, що у Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.

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Теги: Суми погода самопочуття ДСНС ТЕЦ

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