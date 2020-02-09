У Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години



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Арештовані не співпрацюють зі слідством

У Боснії та Герцеговині троє українців за 53 години пограбували 23 банкомати російського «Сбербанку».

Про це повідомляє Sarajevo Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

«За 53 години троє українських громадян забрали не менше 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн гривень) з банкоматів «Сбербанку» у Федерації Боснії та Герцеговини», – йдеться в повідомленні.

Пограбування відбулися протягом робочого дня у п’ятницю, 31 січня, проте в «Сбербанку» це помітили тільки в понеділок, вже після того, як поліція заарештувала двох із трьох українців.

Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в’їхали у Боснію та Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід у Зворнику вранці 31 січня. 2 лютого Бойка та Зайцева заарештували, а Титаренку вдалося втекти.

Поліція знайшла близько 100 тисяч марок у Зайцева й Бойка, а решта 2,6 мільйона марок безслідно зникли.

Арештанти не співпрацюють зі слідством.

Поліцейські підозрюють, що троє українців до останнього часу перебували в основному на території Чорногорії, Сербії і БіГ. Оскільки саме у Сербії було придбано карти, через які українці, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, знімали гроші у банкоматах.

Нагадаємо, поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців.

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