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    У світі

    У Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години

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    У Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години

    Арештовані не співпрацюють зі слідством

    У Боснії та Герцеговині троє українців за 53 години пограбували 23 банкомати російського «Сбербанку».

    Про це повідомляє Sarajevo Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

    «За 53 години троє українських громадян забрали не менше 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн гривень) з банкоматів «Сбербанку» у Федерації Боснії та Герцеговини», – йдеться в повідомленні.

    Пограбування відбулися протягом робочого дня у п’ятницю, 31 січня, проте в «Сбербанку» це помітили тільки в понеділок, вже після того, як поліція заарештувала двох із трьох українців.

    Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в’їхали у Боснію та Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід у Зворнику вранці 31 січня. 2 лютого Бойка та Зайцева заарештували, а Титаренку вдалося втекти.

    Поліція знайшла близько 100 тисяч марок у Зайцева й Бойка, а решта 2,6 мільйона марок безслідно зникли.

    Арештанти не співпрацюють зі слідством.

    Поліцейські підозрюють, що троє українців до останнього часу перебували в основному на території Чорногорії, Сербії і БіГ. Оскільки саме у Сербії було придбано карти, через які українці, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, знімали гроші у банкоматах.

    Нагадаємо, поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців.

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