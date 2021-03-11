У Києві на Солом'янці насмерть збили пішохода

Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження

Вчора, 10 березня, водій збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Гавела в Києві. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.

Про відомо з повідомлення пресслужби ГУ Нацполіціі в Києві.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля «Пежо», 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер», – сказано в повідомленні.

Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.