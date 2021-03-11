У Києві на Солом'янці насмерть збили пішохода
Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження
Вчора, 10 березня, водій збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Гавела в Києві. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.
Про відомо з повідомлення пресслужби ГУ Нацполіціі в Києві.
«За попередньою інформацією, водій автомобіля «Пежо», 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер», – сказано в повідомленні.
Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, український автобус потрапив в аварію, за