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    У Києві на Солом'янці насмерть збили пішохода

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    Потерпілий помер на місці ДТП - У Києві на Солом'янці насмерть збили пішохода
    Потерпілий помер на місці ДТП

    Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження

    Вчора, 10 березня, водій збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Гавела в Києві. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.

    Про відомо з повідомлення пресслужби ГУ Нацполіціі в Києві.

    «За попередньою інформацією, водій автомобіля «Пежо», 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер», – сказано в повідомленні.

    Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, український автобус потрапив в аварію, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    Теги: ДТП Київ водій
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