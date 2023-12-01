Як краще перейменувати Повітрофлотський проспект
Окремо – непогано було б перейменувати вулицю Туполєва на Челомея
Привіт. Особисте прохання від мене як киянина та військовослужбовця до всіх, хто зареєстрований в додатку КиївЦифровий. У нас знов перейменування, і потрібна ваша допомога.
Є в Києві поки-що-Повітрофлотський проспект. Я ним останні півроку чи не щоденно ходжу, так життя склалося.
Цей проспект має бути перейменовано в межах декомунізації. Але у нас є власні Повітряні сили – ті самі пілоти, що утворили Привида Києва, і ті самі ППОшники, які бережуть нас від усієї номенклатури радянських, російських та іранських озброєнь. Українська армія вустами Головнокомандуючого Валерія Федоровича Залужного пропонує назвати цей проспект Проспектом Повітряних Сил – бо вони заслужили.
Оскільки там більша частина проспекту має той чи інший стосунок до армії (окрім закритого російського посольства, ггг), я вважаю, слід дослухатися до військових і похвалити Повітряні Сили за щоденні дива та порятунок наших життів. І не тільки в ФБ, а й у топоніміці.
Окремо – непогано було б перейменувати вулицю Туполєва на Челомея. Бо в нас є, чим пишатися і в питанні авіації, а чужого не треба.
Буду вдячний за підтримку та поширення.
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