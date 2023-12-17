У Києві над тунелем метро «Деміївська» почали просідати торгові павільйони

Ґрунт просів під частиною Голосіївської площі

У Києві над тунелем метро «Деміївська», що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони.

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Будівлі деформувалися від зсуву ґрунту.

На пішохідній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття. Про це повідомили місцеві пабліки.

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Як видно на фото, ґрунт просів під частиною Голосіївської площі в місці, де проходить перегін тунелю від станції метро «Либідська» до метро «Деміївська».

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.