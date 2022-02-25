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    У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води

    У Києві не вимикатимуть воду та світло - У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води
    У Києві не вимикатимуть воду та світло
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби

    У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація в соцмережах не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    У КМДА повідомили, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.

    «Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: окупанти вода війна КМДА
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    У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води