У Києві не вимикатимуть воду та світло

Можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби

У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація в соцмережах не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У КМДА повідомили, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.

«Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.