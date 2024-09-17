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У Києві викрито торговців зброєю, поліція вилучила арсенал майже на ₴1,7 млн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві викрито торговців зброєю, поліція вилучила арсенал майже на ₴1,7 млн
У ході проведення обшуків вилучені понад 16 тисяч патронів різного калібру
фото: пресслужба поліції

Задля конспірації чоловіки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих

Столичні правоохоронці перекрили канал збуту зброї й вибухівки та вилучили «товару» на майже 1,7 млн грн. Про це інформує пресслужба поліції. 

У Києві викрито торговців зброєю, поліція вилучила арсенал майже на ₴1,7 млн фото 1

Один з фігурантів, через своїх знайомих підшукував «клієнтів» з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїздив до Києва, де ділки продавали йому обраний «товар» під час особистих зустрічей за готівку.

Задля конспірації чоловіки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.

У Києві викрито торговців зброєю, поліція вилучила арсенал майже на ₴1,7 млн фото 2

У ході проведення обшуків вилучено:

  • понад 16 тис. патронів різного калібру,
  • 132 гранатометні постріли,
  • 69 гранат,
  • 2 протитанкові міни,
  • 4 реактивні протитанкові гранати,
  • 2 автомати,
  • 1 кулимет
  •  5 кг артилерійського пороху.
У Києві викрито торговців зброєю, поліція вилучила арсенал майже на ₴1,7 млн фото 3

Нагадаємо, за 2023 рік Нацполіція вилучила понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів і набоїв.

Відомство зазначає, що серед вилученого:

  • 1567 автоматів;
  • 997 пістолетів і револьверів;
  • 921 гранатомет;
  • 1683 одиниці переробленої зброї.

Раніше у Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями. 

Теги: боєприпаси поліція Київ зброя

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