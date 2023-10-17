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У Києві невідомі вдруге пограбували могилу пілота Джуса

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві невідомі вдруге пограбували могилу пілота Джуса
Шеврони на могилі загиблого пілота на позивний Джус
фото: Меланія Подоляк/Twitter

Нацполіція вже відкрила кримінальну справу

У столиці знову пограбували могилу відомого пілота Андрія Пільщикова з позивним Джус. Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався пілот, волонтерка Меланія Подоляк.

«Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора», – йдеться в повідомленні.

Нацполіція вже відкрила кримінальну справу.

«Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Тривають слідчі дії», – повідомили там.

Зазначимо, що це така історія трапилась вже вдруге. Вперше шеврони пілота вкрали у вересні.

Нагадаємо, на Джус трагічно загинув на Житомирщині разом із ще двома українськими льотчиками. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Як повідомлялося, позивний Джус військовий льотчик Андрій Пільщиков отримав через те, що він любив сік.

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Теги: пілот Київ

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