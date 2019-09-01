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    У Києві обмежено рух через веломарафон: де і коли (карта)

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    У Києві обмежено рух через веломарафон: де і коли (карта)

    Веломарафон «Київська сотка» розпочався о 9-й годині

    Сьогодні, 1 вересня, у Києві у зв'язку з проведенням спортивного заходу – веломарафону «Київська сотка» - на деяких вулицях столиці та області буде обмежено дорожній рух.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Захід пройде за маршрутом: Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - Наддніпрянське шосе - Столичне шосе - Дніпровське шосе - виїзд на а / д Н01 - а / д виїзд з М05 - проспект Академіка Глушкова.

    Повідомляється, що вулицю Хрещатик буде перекрито з 00:00 до 12:30.

    Рух іншими вулицями буде обмежено з 09:00 до 11:00 за маршрутом руху велосипедистів.

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    Фініш відбудеться біля станції метро «Теремки», рух прибудинковою територією біля проспекту Академіка Глушкова, 59, буде перекрито з 06:00 до 17:00.


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    Нагадаємо, минулого року веломарафон «Київська сотка» відбувся 2 вересня.

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    МВС Київ дороги транспорт велосипед
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