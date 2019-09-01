У Києві обмежено рух через веломарафон: де і коли (карта)



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Веломарафон «Київська сотка» розпочався о 9-й годині

Сьогодні, 1 вересня, у Києві у зв'язку з проведенням спортивного заходу – веломарафону «Київська сотка» - на деяких вулицях столиці та області буде обмежено дорожній рух.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Захід пройде за маршрутом: Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - Наддніпрянське шосе - Столичне шосе - Дніпровське шосе - виїзд на а / д Н01 - а / д виїзд з М05 - проспект Академіка Глушкова.

Повідомляється, що вулицю Хрещатик буде перекрито з 00:00 до 12:30.

Рух іншими вулицями буде обмежено з 09:00 до 11:00 за маршрутом руху велосипедистів.

Фініш відбудеться біля станції метро «Теремки», рух прибудинковою територією біля проспекту Академіка Глушкова, 59, буде перекрито з 06:00 до 17:00.





Нагадаємо, минулого року веломарафон «Київська сотка» відбувся 2 вересня.