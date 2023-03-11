У Києві очікується погіршення погоди

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру

Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на синоптиків.

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Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, в Україні буде хмарно, у всіх регіонах спостерігатимуться опади, багато де очікуються сильні пориви вітру. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 17° тепла вдень. Вночі у західних, південних, центральних областях та в Криму підуть дощі. Удень зливи пройдуться по всій Україні, у Карпатах – із мокрим снігом.