У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
Відомо про трьох загиблих і понад 30 поранених людей
Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня, зокрема, по багатоповерхівці в Деснянському районі, ліквідували. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
Також роботи завершені ще на двох локаціях, які постраждали від обстрілу 25 жовтня.
Внаслідок нічного удару по Києву загинули троє людей, ще 33 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Відомо про сімох травмованих дітей.
«Трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка – різані рани, 13-річна – множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей є гостра реакція на стрес», – зазначили раніше в офісі генпрокурора.
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці.
Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати.
Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню.
