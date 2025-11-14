Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
Внаслідок масованого російського обстрілу Києва постраждало понад 30 людей
фото: Укрінформ

Росіяни здійснили масовану атаку на столицю, внаслідок якої загинули люди

У мережі з’явилися нові кадри зруйнованого будинку у Києві, який зруйнували росіяни після чергового нічного обстрілу. Журналісти показали вид будівлі зсередини. Про це повідомляє «Главком».

Влучання внаслідок масованої атаки РФ сталося у Дніпровському районі Києва. Через це було зруйновано багатоповерхівку. На фото видно, що на деяких поверхах будинку повністю відсутні стіни, залишилися лише опори. Квартири киян зруйновані та понівечені.

4 фото
На весь екран
Наслідки російської масованої атаки Росії по Києву у ніч на 14 листопада
фото: Укрінформ

У ніч на 14 листопада Росія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичних, крилатих ракет та шахедів на Київ. Внаслідок обстрілу зафіксували влучання у кілька районів столиці. Відомо також про загиблих та постраждалих.

Згодом стало відомо про те, що у Києві кількість постраждалих та загиблих зросла до 34 осіб. Внаслідок російської атаки загинуло чотири людини. На місцях влучань працюють медики, вони надають всю необхідну допомогу – на місцях та в медзакладах.

Також через обстріл було зафіксовано перебої зі світлом. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків та виникнення пожеж у кількох районах. Пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, п'ять житлових будинків, а також дах одного житлового будинку. Крім того, пошкоджені нежитлові будівлі. Внаслідок атаки сталося кілька пожеж, зокрема в автомобілях, на відкритих територіях, а також у житлових будинках, медичних закладах і приватних будинках. 

Читайте також:

Теги: обстріл Київ ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною часткового блекауту в столиці є перенавантаження енергомережі
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
14 жовтня, 20:33
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 жовтня, 00:30
Поліція провела обшуки в Андрія Білоуса
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
21 жовтня, 11:42
Дрон пошкодив будівлю дошкільного закладу освіти
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
22 жовтня, 11:38
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
16 жовтня, 11:28
Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
24 жовтня, 10:00
У межах осіннього озеленення у Києві висаджено понад 100 дерев
У Києві облаштовано 10 нових мініскверів: адреси для осінніх прогулянок
27 жовтня, 12:51
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
12 листопада, 19:08
Киянам варто планувати подорожі з урахуванням змін
Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі
3 листопада, 09:30

Новини

Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua