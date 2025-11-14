Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)

Росіяни здійснили масовану атаку на столицю, внаслідок якої загинули люди

У мережі з’явилися нові кадри зруйнованого будинку у Києві, який зруйнували росіяни після чергового нічного обстрілу. Журналісти показали вид будівлі зсередини. Про це повідомляє «Главком».

Влучання внаслідок масованої атаки РФ сталося у Дніпровському районі Києва. Через це було зруйновано багатоповерхівку. На фото видно, що на деяких поверхах будинку повністю відсутні стіни, залишилися лише опори. Квартири киян зруйновані та понівечені.

Наслідки російської масованої атаки Росії по Києву у ніч на 14 листопада фото: Укрінформ

У ніч на 14 листопада Росія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичних, крилатих ракет та шахедів на Київ. Внаслідок обстрілу зафіксували влучання у кілька районів столиці. Відомо також про загиблих та постраждалих.

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці pic.twitter.com/zxPRlpzhmN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2025

Згодом стало відомо про те, що у Києві кількість постраждалих та загиблих зросла до 34 осіб. Внаслідок російської атаки загинуло чотири людини. На місцях влучань працюють медики, вони надають всю необхідну допомогу – на місцях та в медзакладах.

Також через обстріл було зафіксовано перебої зі світлом. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків та виникнення пожеж у кількох районах. Пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, п'ять житлових будинків, а також дах одного житлового будинку. Крім того, пошкоджені нежитлові будівлі. Внаслідок атаки сталося кілька пожеж, зокрема в автомобілях, на відкритих територіях, а також у житлових будинках, медичних закладах і приватних будинках.