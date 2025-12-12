Росіяни атакували цивільне судно в Одесі

Раніше Росія обіцяла, що буде мститися за удари по «тіньовому флоту»

За попередніми даними, судно належить турецькій поромній компанії

Російські окупанти атакували цивільне судно в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи.

За попередніми даними, одна людина отримала травми. Можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано. Офіційна інформація від влади поки що не надходила.

Згідно з опублікованою світлиною, судно належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. 29 листопада БпЛА уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

Після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

До слова, The Atlantic пише, що США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. Зазначається, що якщо за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після приходу в Білий дім республіканської адміністрації політика змінилася. За даними видання, Трамп не заперечував проти ударів і навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.