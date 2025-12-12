Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували цивільне судно в Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували цивільне судно в Одесі
Раніше Росія обіцяла, що буде мститися за удари по «тіньовому флоту»
фото з соцмереж

За попередніми даними, судно належить турецькій поромній компанії

Російські окупанти атакували цивільне судно в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи. 

За попередніми даними, одна людина отримала травми. Можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано. Офіційна інформація від влади поки що не надходила.

Згідно з опублікованою світлиною, судно належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. 29 листопада БпЛА уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

Після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

До слова, The Atlantic пише, що США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. Зазначається, що якщо за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після приходу в Білий дім республіканської адміністрації політика змінилася. За даними видання, Трамп не заперечував проти ударів і навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
14 листопада, 17:09
У Києві через ворожу атаку загинула людина
У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
14 листопада, 05:56
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Наслідки обстрілу Харкова
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
24 листопада, 01:27
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
29 листопада, 07:57
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Частина Києва залишилась без світла через російський обстріл
29 листопада, 07:37
17,5 тис. осель споживачів на Харківщині були знеструмлені через ворожий обстріл
Через удари РФ по енергооб’єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго
3 грудня, 13:26
Учасники акції в Одесі
В Одесі введено нову систему на світлофорах
27 листопада, 08:58

Новини

Росіяни атакували цивільне судно в Одесі
Росіяни атакували цивільне судно в Одесі
Ворожий удар по енергетиці: частина Одещини без світла після нічної атаки
Ворожий удар по енергетиці: частина Одещини без світла після нічної атаки
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Російські дрони атакували Одесу
Російські дрони атакували Одесу
Апеляція залишила без змін запобіжний захід Труханову
Апеляція залишила без змін запобіжний захід Труханову
Росія атакувала Одещину безпілотниками
Росія атакувала Одещину безпілотниками

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua