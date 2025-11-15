Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Також на вихідних можна відвідати комунальні ринки
фото: КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.    

Зокрема, у суботу 15 листопада ярмарки відбудуться:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 листопада (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

До слова, напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. Аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка у коментарі «Главкому» розповів, на які продукти зросте ціна та з чим це пов’язано.

Теги: вихідні Київ ярмарок продукты

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 жовтня, 10:55
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки
22 жовтня, 08:29
Через закупівлю неякісних стовпчиків бюджету столиці завдали збитків на понад 1,5 млн грн
Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі
14 жовтня, 17:30
Реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
29 жовтня, 12:19
Вибух стався на сортувальному центрі «Укрпошти»
В одному зі столичних відділень «Укрпошти» вибухнула посилка: є поранені
30 жовтня, 17:26
Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
4 листопада, 23:40
Автобус 9502 вже має пошкодження даху саме в тому місці, де на двох інших машинах встановлений захисний елемент
На маршрут у Києві вийшов третій двоповерховий автобус: де курсує
3 листопада, 08:47
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
10 листопада, 15:18

Новини

У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Квартира режисера Саніна зазнала ушкоджень під час атаки на Київ
Квартира режисера Саніна зазнала ушкоджень під час атаки на Київ
«Укрзалізниця» пригрозила Кличку через борги на десятки мільйонів гривень
«Укрзалізниця» пригрозила Кличку через борги на десятки мільйонів гривень

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua