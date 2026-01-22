У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 19:26 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей.

До слова, Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою БпЛА. Також росіяни вдарили по місту балістичною ракетою.