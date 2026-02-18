Головна Країна Події в Україні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити укриття

Станом на 15:28 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 16:01 в столиці оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.

До слова, інженерні війська Сил підтримки ЗСУ разом із інженерними підрозділами інших родів військ підбили підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Завдяки масованому використанню технологій дистанційного мінування вдалося ліквідувати майже 700 загарбників та знищити понад сотню одиниць ворожої техніки.

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
20 сiчня, 08:51
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
25 сiчня, 05:55
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
26 сiчня, 18:43
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
5 лютого, 02:36
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
6 лютого, 06:27
Тривога в Києві тривала майже чотири години
Тривога в Києві тривала майже чотири години
7 лютого, 07:28
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9 лютого, 19:22
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
6 лютого, 09:53
Тривогу було оголошено о 19:13, вона тривала пів години
Україну на пів години охопила повітряна тривога
15 лютого, 19:53

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
Проєкт РФ «Культурна карта 4+85» стирає ідентичність українських дітей – розвідка
Проєкт РФ «Культурна карта 4+85» стирає ідентичність українських дітей – розвідка
У деяких регіонах 18 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких регіонах 18 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
