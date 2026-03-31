Росія атакувала Кривий Ріг безпілотниками: є постраждалий

Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Під удар ворога потрапила інфраструктура Кривого Рогу

У ніч на 1 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише «Главком».

Росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу. Внаслідок ударів постраждав 22-річний хлопець.

«Ворог атакував інфраструктуру міста реактивними шахедами. Приступили до аварійно-рятувальної операції та гасіння пожежі. На зараз один хлопець 22 років постраждалий, легкий», – написав Вілкул.

Як відомо, 28 березня російські терористи атакували шахедами Кривий Ріг. Унаслідок атаки є загиблі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ранкової атаки ворога на Кривий Ріг двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Також є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.

Нагадаємо, 27 березня російські терористи завдали ударів по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Під атакою окупантів опинилась промислова та енергетична інфраструктури. Насліки обстрілу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Повідомляється, що близько з 21:00 у місті пролунали перші вибухи. Росіяни спрямували на Кривий Ріг ударні дрони типу «шахед». 

Варто зазначити, що протягом тижня Кривий Ріг вже неодноразовно обстрілювався з боку російських військ. Так 23 березня через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків.

Також вранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

