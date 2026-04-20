Теракт у Києві: пораненій жінці, яка втратила чоловіка та сестру, дозволили побачити сина

Ірина Міллер
Перша зустріч пораненої жінки з сином відбулася в режимі онлайн
У 12-річного пораненого хлопчика спостерігається стабільна позитивна динаміка

У столичній лікарні медики сьогодні, 20 квітня, вперше дозволили поспілкуватися 12-річному хлопчику та його матері, які отримали поранення під час теракту 18 квітня 2026 року. Цей момент лікарі називають критично важливим для їхнього подальшого відновлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, перша зустріч відбулася в режимі онлайн.

«На обході мамі показали хлопчика онлайн. Це дуже важливий момент не лише з медичної, а й з психологічної точки зору. Можливість побачити свою дитину вперше після пережитого та переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися», – зазначила Мостепан.

За даними профільного департаменту, у медичних закладах столиці наразі перебувають семеро постраждалих внаслідок теракту, четверо пацієнтів перебувають у відділеннях реанімації. Стан дорослих оцінюється як важкий, у 12-річного хлопчика спостерігається стабільна позитивна динаміка.

Лікарі продовжують боротися за життя та здоров'я киян, наголошуючи, що психологічна підтримка та зв'язок із рідними зараз є не менш важливими, ніж медикаментозне лікування. 

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

