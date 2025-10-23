Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих

Унаслідок інциденту на заводі «Пластмас» загинуло щонайменше девʼятеро людей

Дев'ятеро людей загинули та ще п'ятеро дістали поранення через вибухи на заводі «Пластмас» у Копейську Челябінської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олексія Текслера.

За словами посадовця, пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося загасити. Рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, що вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість наразі уточнюється.

Російські ЗМІ стверджують, що причиною вибуху є нібито порушення техніки безпеки. Через деякий час після першого вибуху в осередку займання стався повторний вибух, який ускладнив роботу рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня у Копейську в Челябінській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що місто масовано атакували безпілотники, зокрема було уражено АТ «Завод «Пластмасс»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

💥Момент ураження АТ "Завод "Пластмас". Копейськ біля Челябінська



Завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм. pic.twitter.com/WEt6keEKnY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2025

Як повідомлялося, 21 жовтня Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод.

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму.