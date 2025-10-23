Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих
Місто Копейськ масовано атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Унаслідок інциденту на заводі «Пластмас» загинуло щонайменше девʼятеро людей

Дев'ятеро людей загинули та ще п'ятеро дістали поранення через вибухи на заводі «Пластмас» у Копейську Челябінської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олексія Текслера.

За словами посадовця, пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося загасити. Рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, що вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість наразі уточнюється.

Російські ЗМІ стверджують, що причиною вибуху є нібито порушення техніки безпеки. Через деякий час після першого вибуху в осередку займання стався повторний вибух, який ускладнив роботу рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня у Копейську в Челябінській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що місто масовано атакували безпілотники, зокрема було уражено АТ «Завод «Пластмасс»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Як повідомлялося, 21 жовтня Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. 

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. 

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз
Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні
23 вересня, 23:03
Дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00
Парламентські вибори в Молдові: поліція розслідує організовану схему доставки виборців із РФ
28 вересня, 13:46
Росіяни стверджують, що коні здатні швидше долати складний рельєф
Окупанти заявили про плани використання коней на війні
30 вересня, 08:01
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Аналітики стверджують, що попередні постачання західної зброї Україні не спричинили ескалації з боку РФ
Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW
8 жовтня, 08:36
Колишній радник Зеленського оголошений у міжнародний розшук у РФ
Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук за «тероризм»
7 жовтня, 14:55
Невже надії української сторони на суперракети були марні?
Tomahawk-паті з туманним фіналом. Що Зеленський везе з Вашингтона Тема тижня
18 жовтня, 16:00
Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
17 жовтня, 13:00
Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп
FT: Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського віддати Путіну Донбас
19 жовтня, 21:48

Політика

Американські військові знищили судно у Тихому океані
Американські військові знищили судно у Тихому океані
У Перу запроваджено надзвичайний стан
У Перу запроваджено надзвичайний стан
Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих
Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю
Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю
Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину
Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua