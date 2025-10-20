Невідомий дрон помічено ще в одній європейській країні: щонайменше 12 авіарейсів вимушено змінили курс

Невідомий дрон спричинив призупинення польотів і перенаправлення рейсів

Повідомлення про виявлення загадкового дрона в повітряному просторі аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) спричинило хаос для тисяч пасажирів у неділю ввечері, оскільки польоти були повністю призупинені з міркувань безпеки. Аеропорт Майорки – популярне місце відпочинку для багатьох британців. Через вимушену паузу щонайменше 12 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

Близько 18:00 за британським часом (19:00 за місцевим) рейси не могли злетіти або приземлитися. Агентство Enaire, яке відповідає за управління повітряним рухом в Іспанії, підтвердило подію: «Помітка дрона в аеропорту Пальма-де-Майорка змушує тимчасово призупинити роботу з міркувань безпеки».

Екіпажі щонайменше шести літаків, що прямували до аеропорту та з нього, повідомили про те, що, на їхню думку, було дроном. Кілька літаків, включаючи рейс Ryanair з Мадрида, який був перенаправлений на Ібіцу, були змушені сідати в інших містах. Пасажири зіткнулися із затримками, оскільки перенаправленим літакам потрібна була дозаправка. Іспанські служби екстреної допомоги провели обшук у районі аеропорту, але, за повідомленнями, не виявили нічого підозрілого.

Компанія Aena, яка керує іспанськими аеропортами, пізніше повідомила, що операції з прибуття були призупинені на 35 хвилин як запобіжний захід.

Після відповідних перевірок безпеки роботу аеропорту було відновлено. Enaire підтвердило: «Операції в аеропорту Пальма-де-Майорка відновлюються». Пасажирам було рекомендовано уточнити у своїх авіакомпаній статус рейсів, які постраждали від затримок.

Нагадаємо, аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після кількох повідомлень про можливі дрони, що летіли поблизу аеродрому. Влада не змогла підтвердити присутність безпілотних літальних апаратів у небі. Як повідомила федеральна поліція, закриття аеропорту відбулося після того як кілька осіб, зокрема співробітники служби безпеки, заявили про підозрілі спостереження.

До слова, таблоїд Bild повідомляв, що над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни. П

Нагадаємо, обидві злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Мюнхена було закрито вже вдруге менш ніж за 24 години через нові спостереження дронів.

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Як писав портал Bild, безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.