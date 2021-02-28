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    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин

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    Поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху - У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    Поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху
    Фото dtp.kiev.ua

    Правоохоронці у водія відібрали ключі від авто і одягли наручники

    У неділю, 28 лютого, у Києві п’яний водій скоїв масштабну ДТП – він на дорозі «підрізав» водія іншого авто, а потім влетів на швидкості в магазин.

    Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу dtp.kiev.ua.

    Аварія сталася на Солом’янській площі. П’яний водій автомобіля Fiat білого кольору під час руху «підрізав» водій іншого автомобіля, вилетів з дороги і зупинився, протаранивши приміщення магазину поруч з проїжджою частиною.

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    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    У Києві п’яний водій відзначився хамською витівкою на дорозі і влетів в магазин
    Фото dtp.kiev.ua

    На місце ДТП прибули поліцейські, які зафіксували порушення правил дорожнього руху. У водія відібрали ключі від авто і одягли наручники. Документів на авто і посвідчення особи він при собі не мав, тож на нього склали протокол про адмінпорушення за статтями 124, 130, 126 ст. КУпАП.

    Нагадаємо, 28 лютого, у Запорізькій області у жахливій аварії загинули дві жінки. Трагедія трапилася на автодорозі Запоріжжя – Донецьк.

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    Теги: ДТП Київ водій аварія
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