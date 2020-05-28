Кияни пересіли на громадський транспорт: заторів на дорогах поменшало (карта)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканці міста стали більше користуватися громадським транспортом

Станом на ранок 28 травня на дорогах Києва спостерігаються незначні затори. Традиційно найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста. Про це свідчать дані Google Maps.

Так, невеликі тягнучки на мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому.

Чималий затор на Броварському проспекті від станції метро «Чернігівська» і до мосту Метро, на проспекті Романа Шухевича у напрямку Північного мосту, на Дарницькому шосе, проспекті Бажана. Подекуди повільно рухається транспорт на проспекті Перемоги.

Крім того, невеликі затори є на вулицях у центрі Києва.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро спостерігалося скупчення людей.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

25 і 26 травня на дорогах Києва були серйозні затори.