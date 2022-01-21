У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У Києві на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер. Відповідні фото опублікував Телеграм-канал «Київ оперативний».

Відомо, що бульдозер впав на бік з вантажівки під час руху дорогою.

На щастя, ніхто не постраждав, а поруч не опинилось автомобіля. Рух транспорту ускладнений з двох сторін дороги, адже бульдозер на подвійну розмежувальну лінію.

Нещодавно у Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.