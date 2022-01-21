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    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)

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    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)
    фото: Київ оперативний

    На щастя, ніхто не постраждав

    У Києві на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер. Відповідні фото опублікував Телеграм-канал «Київ оперативний».

    Відомо, що бульдозер впав на бік з вантажівки під час руху дорогою.

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    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)
    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)
    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)

    На щастя, ніхто не постраждав, а поруч не опинилось автомобіля. Рух транспорту ускладнений з двох сторін дороги, адже бульдозер на подвійну розмежувальну лінію.

    Нещодавно у Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки
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    У Києві під час руху з вантажівки впав бульдозер (фото)