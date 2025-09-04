Історичне місто у Каліфорнії постраждало від лісових пожеж

Пожежа охопила величезні площі, і масштаби матеріальних збитків ще не визначені, але повідомлень про жертви не надходило

У Каліфорнії вирують лісові пожежі, спричинені блискавками. Історичне шахтарське місто часів «Золотої лихоманки» серйозно постраждало. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Скупчення пожеж охопило понад 13 тис. акрів (5 261 га) сухої трави, кущів та деревини в округах Туолумне і Калаверас. Одним із найбільш постраждалих районів став китайський табір – частина історичної шахтарської громади, заснованої китайськими іммігрантами у середині 19 століття.

За словами журналістів, десятки будинків, а також кілька історичних будівель, зокрема стару зупинку диліжансів і цвинтар на пагорбі, були знищені вогнем. Однак деякі історичні об'єкти, такі як церква, заснована в 1854 році, та кілька інших будівель, залишилися неушкодженими.

Вогонь знищив цвинтар у Каліфорнії під час лісових пожеж фото: Reuters

Тисячі людей були змушені евакуюватися, і наразі понад 600 пожежників борються з вогнем. Місто та кілька інших населених пунктів залишаються під наказом про евакуацію. Пожежа охопила величезні площі, і масштаби матеріальних збитків ще не визначені, але повідомлень про жертви не надходило.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підтвердив, що влада залучила всі доступні ресурси, включаючи підтримку федеральних партнерів, для боротьби з цією масштабною лісовою пожежею. Для людей, які покинули свої будинки, відкрито евакуаційні центри, а також спеціальні притулки для худоби і домашніх тварин.

Нагадаємо, лісові пожежі, спричинені підпалами та спекою, завдають руйнувань у всій південній Європі: горять будинки, тисячі мешканців і туристів змушені тікати у безпечніші райони. Вогонь також поширюють сильні вітри.