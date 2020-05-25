Кличко повідомив, коли у Києві відновлять роботу ТРЦ



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Київ послаблює обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху

Київ ще не ухвалив рішення про відновлення роботи торгово-розважальних центрів. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Я вже говорив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня», - сказав він.

Щодо роботи дитячих розважальних зон в торгово-розважальних закладах мер зазначив, що вони поки не працюватимуть.

«Дитячі розважальні зони поки не працюватимуть. Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху», - наголосив Кличко.

Крім того, поки не будуть відновлювати роботу дитячих секцій і таборів у столиці.

«Говорити про роботу дитячих секцій та дитячих таборів поки зарано. Наразі готуються до прийому дітей столичні садочки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садочків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах. Але це - перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій - відновлення їх роботи заплановане на вересень», - сказав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

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Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

Із 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Раніше Кличко заявляв, що великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену.