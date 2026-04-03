У Києві подорожчає евакуація авто: названо дату

За транспортування затриманого транспорту в столиці доведеться заплатити щонайменше 1 680 грн

З 15 квітня у Києві подорожчає евакуація авто. Мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зазначається, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне. Підприємці-оператори евакуації ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.

Мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн інфографіка: КМДА

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов нагадав, що тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим, а отже міська влада не затверджує його розмір. Вартість таких послуг визначають безпосередньо суб’єкти господарювання, які їх надають.

Новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 000 кг, якщо евакуацію виконує Національна поліція України.

Торік інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування інфографіка: КМДА

За словами Усова, навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові – від 1 862 до 2 638 грн.

Як відомо, у 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування. У середньому, на кожні вісім автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один піддавався евакуації.

Евакуйовані транспортні засоби транспортують і розміщують на спеціальних майданчиках, які належать Національній поліції України. Послуги з транспортування евакуйованих авто наразі в Києві надають 14 приватних компаній і комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Нагадаємо, з вулиць Києва 16 січня 2025 року почали прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. За словами голови КМВА Тимура Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

До слова, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.