Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік

Від 23 до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Київавтодор», інформує «Главком».

Зокрема, 23 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Північному мосту;

шляхопроводі на вул. Миколи Василенка біля ст. м. «Берестейська»;

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакаді на вул. Жилянській;

шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

24 березня – на:

Північному мосту;

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

25 березня – на:

мосту ім. Є.О. Патона;

шляхопроводі на вул. Кіото;

Північному мосту.

Повідомляється, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт. Середня вартість ремонту одного квадратного метра сьогодні складає 1,2 тис. грн.

До слова, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст Патона можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.