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Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу
Митна політика Дональда Трампа може вдарити по Євросоюзу
фото із відкритих джерел

Європа уже підраховує збитки у разі запровадження Трампом нової митної політики 

Тарифна війна Дональда Трампа та Євросоюзу «можливо, лише питання часу», вважають експерти. Про це пише Bild.

Введення 25-відсоткових митних тарифів проти Мексики та Канади, як і контртарифи цих країн, вдарять і по європейській економіці, пояснює економічний редактор Bild Нільс Хайстерхаген. Наприклад, німецькі автопромисловці випускають частину своєї продукції в Мексиці, США та Канаді. Відповідно, автомобілі, що імпортуються в США з Мексики або Канади, стануть дорожчими і менш конкурентоспроможними. За розрахунками рейтингового агентства Standard & Poors, автомобіль, що імпортується до США, подорожчає в середньому на 6250 доларів.

Особливо постраждає концерн Volkswagen. Audi та Volkswagen мають великі заводи в Мексиці. Volkswagen також хоче виробляти в Канаді акумулятори. У BMW є заводи в Мексиці та США. Газета Handelsblatt з посиланням на рейтингове агентство Moody's пише, що через митну війну Трампа один тільки Volkswagen може втратити до 3 млрд євро прибутку на рік.

Ще гіршою буде ситуація для Європи, якщо Трамп запровадить високі мита і на її товари (такі загрози він уже озвучував). Економіст Єнс Зюдекум з університету Дюссельдорфа сказав: «Трамп оголосив про тарифи і тепер налаштований серйозно. Можливо, це лише питання часу, коли він запровадить тарифи і проти ЄС. Зокрема він тримає на прицілі німецьку автомобільну промисловість. Проте зрештою Трамп хоче укладати угоди, тому за правильної реакції Європа також має шанс (уникнути проблем – «Главком»)».

Цілком реальною цю загрозу вважає і Клеменс Фюст, керівник мюнхенського Інституту економічних досліджень. Він рекомендує ЄС діяти наполегливо: «По-перше, не дозволяйте розділити себе. По-друге, ЄС має підготувати контртарифи. Наприклад, цифровий податок проти Кремнієвої долини. По-третє, треба їхати до Вашингтона і погрожувати (цим податком – «Главком»), але при цьому виступати за переговори».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. 

Натомість у низці провінцій Канади влада почала вводити обмеження або повну заборону на продаж виробленого в США алкоголю.

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Теги: США економіка Дональд Трамп бізнес обмеження переговори влада автомобіль промисловість Європа війна тарифи президент

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