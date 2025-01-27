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Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року
Ситуація на фронті 27 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення

Противник завдав 31 авіаційного удару, застосувавши 41 КАБ, майже сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Тривають важкі бої за Велику Новосілку.

На Харківському напрямку 

Протягом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Куп’янську, Кучерівці та Петропавлівці.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 15 атак, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське, один бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Загарбники атакували позиції українських підрозділів 21 раз в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора. Одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог вісім разів намагався вклинитися в оборону на цьому напрямку. Окупанти діяли в районі Торецька, всі атаки відбито. Під ударами ворожих КАБів опинилися Костянтинівка, Катеринівка та Клебан-Бик.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Протягом минулої доби росіяни 11 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Росіяни завдали 21 авіаційного удару із застосуванням 29 КАБ і 395 артилерійських обстрілів, українські захисники відбили сім атакувальних дій агресора.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну спробу противника просунутися в напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 425-го окремого штурмового полку «Скала», 46-ї окремої аеромобільної бригади, 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1069-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти авіація Генштаб озброєння Макіївка росіяни Часів Яр війна Донеччина Харківщина

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