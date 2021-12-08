Іноземець на Volkswagen влетів у касу «Межигір’я» (фото, відео)

Автівка ледь не почавила людей, що перебували на вході в парк

У вівторок, 7 грудня, у селі Нові Петрівці на вході на територію Національного парку «Межигір’я» автомобіль Volkswagen Passat в’їхав у будівлю каси. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 32-річний громадянин Саудівської Аравії, який знаходився за кермом Volkswagen Passat, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою для продажу квитків.

На відео з камер відеонагляду видно, що люди, які знаходилися поруч із будівлею касою, ледь встигли відскочити, щоб не потрапити під колеса автівки.

Дані щодо потерпілих нині уточнюються.

На місці події працювали працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

Суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.