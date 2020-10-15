У Києві поліція затримали двох хлопців, які пошкодили агітаційні намети (фото)



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Хлопців зловили, коли ті малювали графіті на агітаційних наметах Фото: Нацполіція

Хлопці обмалювали намети одного з кандидатів у депутати Київради

До Святошинського управління поліції надійшла заява від одного із кандидатів у депутати Київради стосовно пошкодження агітаційних банерів та наметів, які містять назву політичної сили та дані самого кандидата. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району, оперативники управління захисту інтересів суспільства і держави столичного главку разом із працівниками Святошинського управління поліції виявили та затримали двох молодиків у момент, коли ті малювали графіті на агітаційних наметах. Правопорушниками виявилися раніше не судимий 19-річний киянин та раніше судимий за крадіжку 16-річний місцевий мешканець.

На двох хлопців складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до суду для прийняття рішень. За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Також притягнуто до адміністративної відповідальності батьків неповнолітнього за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. З порушниками та батьками одного з них проведено профілактичну бесіду щодо недопущення протиправних дій неповнолітнім у майбутньому.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували.

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Нападника затримано, йому готується повідомлення про підозру в замаху на умисне вбивство.