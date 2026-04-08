У Лос-Анджелесі родина знайшли людські останки у парку на великодньому святі

Юлія Відміцька
Поліція Лонг-Біч вилучила людські рештки з парку, де проходило великоднє свято
фото: Тheguardian

У Лос-Анджелесі не вперше знаходять людські останки в громадських місцях

У неділю, 5 квітня у штаті Каліфорнія під час великоднього заходу у парку ДеФорест у Лонг-Біч учасники натрапили на людські рештки, замість великодніх яєць. На місце подій прибула поліція. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Родина, яка брала участь в пошуках великодніх яєць, знайшла у парку людські рештки. За даними поліції Лонг-Біч, на місце подій прибули працівники офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес. Як відомо, правоохоронці підтвердили, що знайдені рештки належали людині.

У вівторок, 7 квітня експерти повідомили, які саме останки було знайдено у парку. За словами фахівців бюро судово-медичної експертизи, вони вилучили «скелетований людський череп і нижню щелепу». Людські рештки отримали назву «Непізнане тіло №196», їх відправили на додаткові аналізи.

Людські останки, які знайшли у парку стали темою для бурхливого обговорення в мережі. Місцеві мешканці були вражені подібною знахідкою:

  • «Мені шкода дітей, які це побачили. Це звучить справді жахливо».
  • «Ми з моєю дівчиною постійно тут гуляємо і бігаємо. Ми вважали цей маршрут безпечним, тому… це несподівано. Тепер мені доведеться двічі подумати».

Напередодні цього інциденту у 2022 році у Каліфорнії знайшли ще одні останки, які виявилися людськими. Згодом з’ясувалося, що вони належать зниклому безвісти банкіру, якого востаннє бачили у 1999 році.

Нагадаємо, у Нідерландах в одній із церков міста Маастрихт виявили незвичний скелет. Він може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Де був похований видатний мушкетер роками залишалося загадкою. 

