У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)

Зловмисники пропонували швидке переоформлення авто без присутності власників, навіть якщо ті перебували за кордоном

Із січня 2025 року зловмисниками було проведено майже 13 тис. фіктивних угод

У столиці викрито масштабну схему незаконної перереєстрації транспортних засобів, збитки від якої сягають мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що зловмисники пропонували швидке переоформлення авто без присутності власників, навіть якщо ті перебували за кордоном. Серед послуг було виготовлення підроблених актів технічного стану без реальної перевірки машин. Для реалізації схеми було облаштовано спеціальний сервер для дистанційного доступу до баз даних, а мережа офісів охоплювала Київську, Житомирську, Вінницьку, Черкаську та Одеську області.

Діями філій керували адміністратори, які шукали «клієнтів», виготовляли фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до державних реєстрів. Вартість таких «послуг» варіювалася від 3 до 10 тис. грн. Махінації дозволяли штучно зменшувати суми податків, що призводило до втрат бюджету.

Загалом із січня 2025 року зловмисниками було проведено майже 13 тис. фіктивних угод. За попередніми підрахунками, незаконний прибуток від діяльності схеми склав близько 6,5 млн грн. Наразі тривають слідчі дії для притягнення всіх учасників оборудки до відповідальності.

