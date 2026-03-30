Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
Зловмисники пропонували швидке переоформлення авто без присутності власників, навіть якщо ті перебували за кордоном
фото: поліція Києва

Із січня 2025 року зловмисниками було проведено майже 13 тис. фіктивних угод

У столиці викрито масштабну схему незаконної перереєстрації транспортних засобів, збитки від якої сягають мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що зловмисники пропонували швидке переоформлення авто без присутності власників, навіть якщо ті перебували за кордоном. Серед послуг було виготовлення підроблених актів технічного стану без реальної перевірки машин. Для реалізації схеми було облаштовано спеціальний сервер для дистанційного доступу до баз даних, а мережа офісів охоплювала Київську, Житомирську, Вінницьку, Черкаську та Одеську області.

Діями філій керували адміністратори, які шукали «клієнтів», виготовляли фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до державних реєстрів. Вартість таких «послуг» варіювалася від 3 до 10 тис. грн. Махінації дозволяли штучно зменшувати суми податків, що призводило до втрат бюджету.

13 фото
На весь екран
За попередніми підрахунками, незаконний прибуток від діяльності схеми склав близько 6,5 млн грн
фото: поліція Києва

Загалом із січня 2025 року зловмисниками було проведено майже 13 тис. фіктивних угод. За попередніми підрахунками, незаконний прибуток від діяльності схеми склав близько 6,5 млн грн. Наразі тривають слідчі дії для притягнення всіх учасників оборудки до відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники міграційної служби виявили громадянина Вірменії, який примудрився прожити в Україні трохи менше двох десятків років, не маючи законних підстав для перебування. 

Теги: Київ виготовлення поліція документи слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
На Троєщині тепломережі відремонтовано зі збитками у понад 900 тис. грн: деталі справи
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту

Новини

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua