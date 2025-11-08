Київ атакували безпілотники, виникли пожежі

У столиці виникли пожежі через російську атаку

У ніч на 8 листопада Росія атакує Україну ракетами та безпілотниками. У Києві працює ППО по ворожим БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

На столицю рухалася група ворожих БпЛА. Ткаченко повідомив, що по цілях працює ППО та попросив жителів та гостей міста перебувати в укритях.

«В столиці працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що на двох локаціях в Печерському районі загорілись авто. Інформація про постраждалих уточнюється.

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.