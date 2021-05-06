Пішла до школи і зникла. В Києві розшукується 11-річна дівчинка (фото)

Дівчинка пішла з дому, але у школі не з'явилась

У Києві розшукують 11-річну Крістіну Городецьку, яка 5 травня пішла до школи і зникла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Подільським УП розшукується неповнолітня Городецька Крістіна Олександрівна, 2010 року народження. Вранці з квартири пішла до школи №262, але до навчального закладу так і не дійшла», – йдеться в повідомленні.

Дівчинка була одягнена у сині джинси, сіру кофту, синю олімпійку, чорні кросівки, рюкзак чорного кольору.

Правоохоронці просять усіх, хто бачив дівчинку чи має якусь інформацію про нею, терміново телефонувати на номер 102.

Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

Читайте також: