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    Правоохоронці знайшли зниклу малолітню киянку

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    Крістіна Городецька знайшлася - Правоохоронці знайшли зниклу малолітню киянку
    Крістіна Городецька знайшлася
    Фото: Київ оперативний

    Дівчинка гуляла у ТРЦ у той час, коли мала бути у школі

    Столичні правоохоронці розшукали 11-річну Крістіну Городецьку, яка 5 травня пішла до школи, але у навчальному закладі не з’явилась.

    Як повідомляє «Київ оперативний», дівчинка перебувала у ТРЦ «Ретровіль».

    Раніше повідомлялося, що Подільським УП розшукується неповнолітня Городецька Крістіна Олександрівна, 2010 року народження. Вранці 5 травня дівчинка з квартири пішла до школи №262, але до навчального закладу так і не дійшла.

    Нещодавно столичні правоохоронці протягом години розшукали маленьку дівчинку, яка загубилась на Лісовому масиві. Дитина гуляла на дитячому майданчику на проспекті Лісовому, а потім зникла.

    Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

    До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

    Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

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    Теги: Національна поліція України Київ діти кияни розшук
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